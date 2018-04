The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN 10 cursos para emplear a 320 parados de más de 30 años El Consejo Económico y Social aprueba una inversión de 41.000 euros, con planes específicos para los mayores de 50 años lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Consejo Económico y Social de Alcoy ha aprobado un plan de formación para emplear a 320 parados de más de 30 años. El programa, con una inversión de 41.050 euros por parte del Ayuntamiento, incluye 10 modalidades de curso que incidirán en el reciclaje profesional, sobre todo para mayores de 50 años, y en competencias laborales concretas. Siete de los cursos están dirigidos a desempleados de entre 30 y 50 años, que podrán aprender oficios concretos, como trabajos de masonería, soldadura o higiene alimentaria. El número máximo de alumnos por curso es de 15, según el Ayuntamiento, que aspira a formar a 210 personas. El coste de estos siete cursos, cada uno de los cuales tendrá dos ediciones, es de 28.200 euros. En el caso de los parados de más de 50 años, los tres cursos están enfocados al reciclaje profesional: un programa informático para planificar recursos empresariales, gestión de clientes y uso de Linkedin. La previsión del Ayuntamiento es conseguir 110 inscritos. El concejal de Innovación, Manuel Gomicia, resalta el carácter “integral” del programa, que otorga “una formación práctica, teórica y efectiva a la hora de afrontar con garantías los retos del actual mercado laboral”. La gestión de los cursos correrá a cargo de la Agencia de Desarrollo Local, con sede en la sala Ágora.