VIAJE ORGANIZADO 10 euros costará ver el derbi en el Rico Pérez La peña Huestes Blanquiazules organizan un viaje para ver el Hércules - Alcoyano por 10 euros. El partido será el domingo a las 18.00 horas miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/01/2018) Por tan sólo 10 euros los aficionados del Alcoyano podrán viajar a Alicante y ver el derbi entre el Hércules y el Alcoyano en el estadio José Rico Pérez. Los interesados podrán reservar la plaza en las oficinas del club o llamando al teléfono de las Huestes Blanquiazules 653.38.38.16 y preguntar por Javi. El público en general podrá comprar la entradas en las taquillas del estadio Rico Pérez y tendrá la opción de estar junto el resto de afición del Alcoyano.