The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE 10 joyas modernistas para enamorarse de Alcoy El paisaje urbano ofrece testimonio vivo de la época más esplendorosa de la ciudad viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Pocos momentos históricos han configurado la singularidad de Alcoy como lo hizo el Modernismo a principios del siglo XX. Entre 1904 y 1914 la ciudad experimentó una gran transformación, empujada por el brío económico de la burguesía y el talento de los arquitectos Vicente Pascual y Timoteo Briet. Tres decenas de edificios dejan constancia de aquel pasado en el que Alcoy reprodujo las más avanzadas tendencias artísticas europeas. Estas son algunas de las joyas con las que enamorarse de la ciudad que celebra la segunda edición de la Semana Modernista. Casa Laporta Está considerado cronológicamente como el primer edificio modernista de Alcoy. Diseñado por Timoteo Briet (Cocentaina, 1859) de acuerdo a los cánones del Art Nouveau, fue un encargo del industrial papelero José Laporta. Comenzó a construirse en 1904. Más de un siglo después, el intenso verde de su fachada luce en la avenida del País Valencià, 26. Círculo Industrial 150 años contemplan a esta institución, sede de la burguesía alcoyana en pleno corazón de la ciudad, en la calle de San Nicolás. La fachada, con elementos de la Sezession vienesa, es obra de Timoteo Briet, que también diseñó el impresionante salón Rotonda. El edificio, por fases, fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX. La fachada fue reformada según el proyecto de Briet en 1911. Cementerio El Cementerio de Sant Antoni Abat se construyó en 1885. El camposanto se convirtió en testimonio eterno de un momento de gran ebullición social en la ciudad. Fue fiel reflejo de la sociedad industrial alcoyana, sensible al arte hasta sus últimas consecuencias. El resultado fue un conjunto de edificios y recintos que son testimonio de la evolución social de la ciudad. Apasionan grupos escultóricos como los creados por Lorenzo Ridaura (Alcoy, 1871). Desde 2012 forma parte de la Ruta Europea de Cementerios, considerada Itinerario Cultural por el Consejo de Europa. Conservatorio La actual sede del Conservatorio de Música y Danza Juan Cantó es un edificio que parece sacado de un cuento. Surgió del talento de Vicente Pascual (Alcoy, 1865) para convertirse en la residencia de un empresario textil apodado Escaló, del que tomó nombre. Fue construida en 1906 y es uno de los grandes exponentes del Art Decó en Alcoy. La fachada de sillería es imponente, plagada de curvas y motivos vegetales. En el interior destacan las pinturas murales, la trabajada madera y el pavimento hidráulico. Casa del Pavo Es, posiblemente, el edificio más representativo del Modernismo en Alcoy. Ubicado en el número 15 de la calle de San Nicolás, la obra maestra de Vicente Pascual rezuma en cada centímetro cuadrado la admiración del arquitecto por Antoni Gaudí. La casa fue construida entre 1908 y 1909. Recibe el nombre de los dos pavos reales esculpidos en forja que presiden las entradas principales. Los elementos naturales, como los lagartos de las puertas, destacan también en los balcones de este edificio que fue residencia del pintor Fernando Cabrera Cantó. La Glorieta Es el parque más antiguo de Alcoy. Sus orígenes se remontan al siglo XVI como parte del convento de San Francisco. En 1836 se convirtió en el primer paseo público de la ciudad. A finales del siglo XIX, Vicente Pascual empleó todo su talento para crear un gran paseo de circunvalación sobre un espacio elíptico dividido en tres grandes avenidas, que a su vez están subdivididas con parterres a la inglesa. La verja de hierro muestra el motivo Art Nouveau del latiguillo. Parque de bomberos En el acceso al casco antiguo de Alcoy tras pasar el Viaducto se erige una de las joyas que diseñó Vicente Pascual. Fue construido en 1915 por la compañía de seguros La Unión Alcoyana, empresa que gestionó el servicio de extinción de incendios entre los años 1888 y 1955. El arquitecto aplicó los cánones del estilo Art Nouveau. Destacan las decoraciones labradas en piedra y una cuidada composición simétrica. Ferrándiz y Carbonell Vicente Pascual diseñó los dos edificios a instancias de los industriales textiles José Ferrándiz y Enrique Carbonell, que transmitieron a sus centros de trabajo el refinamiento de la burguesía alcoyana. El primero de los edificios, el de Carbonell, fue construido entre 1909 y 1917. El de Ferrándiz se levantó en 1922. Los amplios ventanales y los elementos geométricos confieren un sabor particular a la actual sede del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica. Su restauración, a finales del siglo XX, le ha valido el premio Hispania Nostra, concedido por la fundación Banco Sabadell, a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Subestación hidroeléctrica Edificio actualmente convertido en hotel, la fachada de Timoteo Briet es un ejemplo de cómo la tendencia de la Sezession austriaca se manifestó en Alcoy. El cuadrado, el círculo, el rectángulo y los colgantes, habituales en el trabajo de Briet, se suceden a lo largo de este edificio, que fue proyectado en 1910 por el arquitecto madrileño Alfonso Dubé. Destaca por la esquematización y la abstracción de los elementos naturales. Es una de las muestras del Modernismo fuera del casco antiguo de la ciudad. Matadero municipal Es uno de los últimos edificios de estilo modernista que la ciudad ha sabido sacar del ostracismo para concederle un uso público. En este caso, es un complejo deportivo desde el año 2006. El conjunto de edificios fue diseñado en 1911 por Timoteo Briet. Es una nave industrial que, por encargo del Ayuntamiento, albergó el matadero municipal, un uso que mantuvo hasta finales del siglo XX. *Con información de Jorge Doménech, Círculo Industrial, Ruta europea del Modernismo, Universidad Politécnica de Valencia, Alcoy turismo y Turismo Alicante Interior.