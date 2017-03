The examples populate this alert with dummy content

COPA DE ESPAÑA BMX 10 pódiums para corredores alcoyanos Alcoy acogió las dos primeras pruebas de la Copa de España de este deporte donde varios riders locales lograron ser primeros en sus categorías – En Ser Deportivos hemos hablado con Nico Parres que logró el primer puesto en 17-29 años martes, 28 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/03/2017) El pasado fin de semana se disputó en el circuito Municipal de BMX de Alcoy las dos primeras pruebas de la XXI Copa de España de BMX. Son dos días de carreras completos con clasificación y pódium cada uno, así los corredores que se desplazan un fin de semana tienen dos oportunidades para puntuar en la clasificación general de la Copa de España. Al evento asistieron un total de 189 corredores venidos de toda España, con representantes de grandes clubes en el ámbito nacional, como el club BMX San Vicente, el Yellow Mad, El Campello, Terrassa, Pirineos, El Álamo, Show Time, South Bikes, BMX Talavera entre otros. En Ser Deportivos, hemos hablado con Nico Parres, uno de los corredores del club local que logró alzarse con la primera posición en 17-29 años tras su vuelta de una lesión. Además, Parres ha contado su trayectoria en este deporte y ha hablado sobre los más pequeños, que vienen pisando fuerte y a los que él mismo entrena. El Club BMX Alcoy contó con la representación de 18 corredores en diferentes categorías: en 7 y 8 años, Miguel Navarro, Gorka López, Pablo Fernández y Nicolau Carbonell, en 9 y 10 años, estaban Yago Casanova, y Dylan Vayá, en 11 y 12 años Blai Gómez, Nico Ballesta, Adrián Vilaplana, Juan Sánchez y Jordi Martí; en 13 y 14 años Carlos Galera y Kenny Vayá; en 15 y 16 años Sergi Valero, en sénior 17 a 29 años Nico Parres, y en Cruiser 17 a 29 años Pau Gómez. Hubo dos bajas de última hora, la de Alejandro Cordero en junior 17 y 18 años y la de Adrián Alonso de categoría 13 y 14 años por lesión. Destacar en la carrera del sábado el primer puesto de Miguel Navarro en categoría 7-8 años, que dominó en su categoría durante toda la prueba. La primera posición de Carlos Galera en 13-14 años. El tercer puesto de Sergi Valero en la categoría 15-16 años. También, la primera posición de Pau Gómez en Cruiser 17-29 años. Uno de los momentos más espectaculares del domingo fue la acción de Nico Parres durante la final de categoría 17-29 en la primera curva del trazado. El alcoyano realizó una maniobra espectacular que le llevó hasta la primera posición y que la logró mantener hasta cruzar la meta, obteniendo su segunda victoria del fin de semana en categoría 17 a 29 años. Estos pódiums se repitieron en las mangas finales del domingo, por lo tanto podemos contabilizar 10 pódiums durante el fin de semana de corredores locales.