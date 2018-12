The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO 100 años disfrutando de la ruta La compañía transportista Viuda de Tadeo Juan celebra sus cien años de existencia con un acto en el Círculo con el estreno de una nueva imagen de marca y una tipología hecha para la ocasión jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2018) La empresa Viuda Tadeo Juan cumple cien años. La compañía de transportes celebró este miércoles en el Círculo Industrial su centenario. Comenzó su andadura en 1918 tras la oportunidad de explotar unos carros y unas caballerías. Los orígenes se remontan a una familia de carniceros de Onil que comenzó el negocio en Alcoy. Así lo recuerda Vanesa Juan, cuarta generación de la empresa: "La familia de mi bisabuelo era de Onil y eran carniceros, pero el tío Claudio, su hermano, se mudó a Alcoy y, en 1918, le dijo al 'iaio' Tadeo que había un señor que vendía un carro y unas caballerías con los que podía hacer el transporte. A partir de ahí arrancamos con todas las vicisitudes, como cuando nos requisaron los camiones en la guerra civil". Durante el acto del centenario, al que asistieron profesionales del sector del País Vasco, hasta Canarias, Teruel y Madrid, la empresa presentó su nueva marca. Una imagen fresca acompañada de un logo actual, obra de Jordi Gomis y Xavi Gandía, que ha "regalado" una tipografía con motivo del centenario. "Queríamos una marca actual, elegante, madura, lo suficiente para los cien años que llevamos, una marca que transmitiera y fuera recordada casi sin mirarla cuando pasara el camión". La historia que se escribe a través de las letras y los números de las matrículas de los camiones continuará este sábado con el programa de actos de su centenario.