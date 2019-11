The examples populate this alert with dummy content

BECAS DEPORTIVAS 12 deportistas locales no profesionales obtienen ayudas del ayuntamiento Hay un total de 12.000 euros y se entregarán en la Gala del Deporte del próximo viernes martes, 19 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ayuntamiento de Alcoy ha dado a conocer los 12 deportistas locales que han conseguido este año ayudas dentro de la convocatoria anual que se hace desde el Centro de Deportes. Recordamos que este año se cuenta con una partida de 12.000 euros. Las ayudas son por deportistas no profesionales alcoyanos que disputan competiciones de ámbito superior al provincial, es decir, autonómico, nacional o internacional. El concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, destaca que «estos deportistas llevan el nombre de Alcoy por toda la Comunidad y el Estado, con las dificultades que supone compaginar el deporte con los estudios o el trabajo, consideramos que tienen un gran mérito». «Son deportistas de diferentes modalidades, es cierto que no son deportes mayoritarios, pero con su esfuerzo y el trabajo de los clubes se están consiguiendo muy buenos resultados». «Se trata de ayudas que van dirigidas a aquellos deportistas que, sin ser profesionales, tienen unos gastos para mantener un nivel competitivo al acudir a campeonatos autonómicos o nacionales. La finalidad de esta línea de ayudas es que el Ayuntamiento apoye a a los deportistas de la ciudad que están compitiendo, para que dispongan de mejores condiciones de progresar y conseguir sus metas», concluye el edil Han conseguido las ayudas: Carlos Galera Cantó; ciclismo BMX 1.283,09 euros, Gaizka Porras Ferreiro; Judo 1.195,65 euros, Raúl Fernández García; Judo 1.142,64 euros, Daniela Picó Fernández; gimnasia rítmica; 1.125,88 euros, Claudia Belda Seguí; gimnasia artística 1.031,03 euros, Alejandro Cordero Pastor; ciclismo BMX 1.023 euros, Víctor Tudela González; ajedrez 950,09 euros, Sergi Valero Cantó; ciclismo BMX 937,85 euros, María García Romero; gimnasia rítmica 936,49 euros, Inés Padilla Esteve; gimnasia artística 859,93 euros, Laura Casabuena García; gimnasia artística 802,84 euros y Malena Matarredona Jordá; gimnasia artística 710,87 euros. Han quedado fuera Ismael Ewan Sánchez Mc Ilroy de paraescalada por no conseguir la puntuación necesaria y Aitana López Mollá, para presentarse fuera del plazo. Tal como recogen las bases, los beneficiarios podían recibir un mínimo de 500 euros y un máximo de 2.000, según la clasificación de acuerdo con la puntuación obtenida por los aspirantes que hayan superado el mínimo exigido y hasta agotar el crédito destinado. Para la obtención de estas ayudas principalmente se tienen en cuenta los criterios deportivos, contando la participación y los resultados en competiciones, autonómicas, nacionales e internacionales. También se considera el ser deportista de élite reconocido por la Generalitat Valenciana. Finalmente, también se valoran factores económicos, como la renta y los estudios. Toda la información relativa a la convocatoria, tramitación e impreso oficial de la Concejalía que había que llenar para poder optar a las ayudas, fue enviada a los clubes de la ciudad y al listado de Deportistas de élite de la anualidad 2018, y también estaba disponible en la web del Centro de Deportes, en total se enviaron cerca de 200 correos electrónicos, una vez publicadas las bases en el BOP.