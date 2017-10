The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS 12 filaes llevan la Fiesta de Alcoy a Fontilles La peña organizadora reivindica en su 75 aniversario la función social de la visita, que cumple 67 ediciones miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2017) 12 filaes llevarán este sábado la Fiesta de Moros y Cristianos a Fontilles. Con una filà más que el año pasado, la peña Fontilles prepara, en su 75 aniversario, la 67 visita de la fiesta al sanatorio San Francisco de Borja. Rafael Palmer, portavoz de la peña, sostiene que el motivo de trasladar los Moros y Cristianos de Alcoy a Fontilles sigue vivo. "Hay 50 personas internadas en tratamiento contra la lepra. Mientras haya un solo enfermo, allí estará la peña, porque ese es su fin", afirma. La Diana, la Misa, la visita a los pabellones de enfermos y la Entrada son los actos con los que la tranquilidad del sanatorio se ve felizmente alterada por la solidaria visita de la fiesta de Alcoy. Esa visita se completa con el donativo de la cuestación que desarrolla la peña y que completa la aportación que, gracias a un ensayo solidario, ha permitido renovar todo el mobiliario del comedor del sanatorio.