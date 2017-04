The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 1.200 efectivos velarán por la tranquilidad en las próximas fiestas La Junta de Seguridad se reúne para planificar el dispositivo especial-Al encuentro, presidido por el Delegado del Gobierno, asisten una veintena de representantes de cuerpos y entidades sábado, 01 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (01/04/2017) 1.200 personas trabajarán por la seguridad en las próximas fiestas de Moros y Cristianos. El dispositivo especial lo integran bomberos, Cruz Roja, voluntarios, y los cuerpos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. En los últimos dos casos, suman 168 efectivos. 139 son los referentes a la Policía Nacional, 10 más que el año pasado, y 29 a la Guardia Civil. Son los datos que se dieron a conocer este viernes en sede de la Policía Local de Alcoy en la Junta Local de Seguridad. A la reunión asistió el Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues y sirvió para revisar el dispositivo de seguridad y protección civil que este año contará con 1.200 profesionales que salen de la suma de todos los turnos de los tres días de fiestas, además de la víspera, Día de los Músicos, según ha informado el departamento de prensa del Ayuntamiento de Alcoy. El dispositivo trabajará del siguiente modo. La Policía Nacional, de los cuales, algunos operarán de paisano, actuará en el Centro y en zonas de la periferia, polígonos industriales y diseminado, la Guardia Civil en la vigilancia del tráfico en los alrededores y accesos de la ciudad y también del entorno natural con el Seprona, además del control de la pólvora en su distribución, en el Polideportivo Francisco Laporta, agentes de la Policía Local operarán los cuatro días de fiestas, efectivos de Bomberos con 9 vehículos, efectivos de Cruz Roja con 11 vehículos, operarios de Obras y Servicios, más de 150 voluntarios de Protección Civil y un dispositivo especial para atender urgencias hospitalarias formado por más de 150 profesionales del Área de Salud. Al término de la reunión el alcalde de Alcoy, Antoni Francés, ha explicado que "se ha aprovechado para coordinar el dispositivo que se encargará de que todos tengamos unas buenas fiestas de Moros y Cristianos y que se pueda desarrollar la fiesta con tranquiladad y buena organización”. El delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, añadió que “un año más la coordinación es máxima porque esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, transcurra con absoluta normalidad y tanto los vecinos como los turistas disfruten al máximo de los Moros y Cristianos”. Aprovechó para certificar que Alcoy "es la ciudad más segura de la historia desde que se miden los índices de seguridad”. Dijo que la tasa de criminalidad en Alcoy bajó un 6,5% en 2016, muy por debajo de la autonómica y la nacional. El concejal de Seguridad, Raúl Llopis detalló que "la Guardia Civil ha indicado que va a estar muy encima del tema de la pólvora, ya que este año se ha aprobado la instrucción técnica número 26 que regula el tema, que hace referencia tanto a la manipulación como a los propios tiradores, que deben tener el permiso de armas obligatorio". Llopis agradeció "el gran esfuerzo que han hecho al sacarse el permiso de armas de avancarga y cómo no a la Asociación de San Jorge para ayudar tanto económicamente como logísticamente a que el acto originario de nuestra fiesta no se pierda". Al igual que el año pasado, la Guardia Civil realizará controles de drogas y de alcoholemia. Y, en conjunto, se prestará especial atención no sólo en la zona del Centro, sino que se desarrollarán servicios especiales a todos los barrios, polígonos y en las urbanizaciones. Junta de seguridad A la reunión de la Junta de Seguridad de las fiestas 2017 han asistido Juan Carlos Moragues Ferrer, Delegado del Gobierno, José Miguel Saval Subdelegado del Gobierno en Alicante, Toni Francés Pérez; alcalde de Alcoy, que ha presidido la reunión, Raül Llopis i Palmer; concejal de Seguridad, Cristian Santiago; miembro del Grupo Municipal de Guanyar, Jorge Sedano; Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rafael Palmer e Ignacio Palmer Gonzalez; miembro del Grupo Municipal del PP, Màrius Ivorra; portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Manuel Muñoz Moreno; Coronel Primer Jefe de la Guardia Civil en Alicante, Antonio Gárate Troya; Capitán, Jefe de la Primera Compañía de Guardia Civil en Ibi, Fernando Jimenez Pérez; Alférez Jefe del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico, Miguel Ángel Cifuentes; Guardia Civil de la Intervención de Armas Compañía de Ibi, Alberto Rubio Mayo; Comisario, Jefe Provincial de Operaciones de la Provincia de Alicante del Cuerpo Nacional de Policía, Feliciano Manuel Lafuente Lázaro; Inspector jefe provincial de la Policía Autonómica, Ignacio Fernandez; Inspector Jefe del G.O.E. de Alicante, Jesús Sánchez Jimenez; Inspector Jefe Local del Cuerpo Nacional de Policía Comisaría de Alcoy, Antonio Córdoba Mellado; sargento-Jefe del Parque de Bomberos Monte, Diputación de Alicante, David Lerma i Blasco; Intendente-Jefe de la Policía Local Alcoy, Roser Falip; Gerente del Área de Salud, Juan Miguel Cortés Company; Presidente de la Asamblea Cruz Roja Alcoy, Francisco Campos, vicepresidente de la Asociación de San Jorge, Miguel Angel Serra Martínez; Inspector General de Servicios del Ayuntamiento de Alcoy y Kike Blanes y Carlos Tomás; del Departamento de Protección Civil.