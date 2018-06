The examples populate this alert with dummy content

PREMIS SANT JORDI FÚTBOL BASE 1.200 niños participan en el Premi Sant Jordi – Costa Blanca de fútbol base La segunda edición del Premi Sant Jordi – Costa Blanca de fútbol base reunirá los días 15 y 16 de junio en Alcoy a 1.200 promesas del fútbol base nacional e internacional viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La segunda edición del Premi Sant Jordi – Costa Blanca de fútbol base reunirá los días 15 y 16 de junio en Alcoy a 1.200 promesas del fútbol base nacional e internacional. El torneo se disputa en nueve categorías en las que se enfrentarán 70 equipos correspondientes a 33 clubes. La edad de los futbolistas participantes oscila entre los 5 y los 15 años. La competición arranca el viernes a las 16.00 horas en el polideportivo Francisco Laporta de Alcoy. Durante la tarde se disputarán las categorías de Querubín, Prebenjamín, Infantil y Cadete. A diferencia de otros torneos, todos los partidos se disputarán en dos partes. El torneo continuará el sábado a las 8.45 horas con el resto de categorías. Desde las 11.30 horas, los partidos serán retransmitidos por La Ocho Mediterráneo TV para toda la Comunidad Valenciana. La edición de este año cuenta con la participación de equipos internacionales, como el Benfica de Portugal, el Nord-West Moscow de Rusia y el Guangzhou Evergrande de China. A estos conjuntos se añaden grandes nombres del fúbol español: Valencia, Betis, Levante, Getafe o Albacete. Programación especial RADIO ALCOY Radio Alcoy también estará en directo en este importante evento deportivo. Desde las 12.00 y hasta las 13.00 horas, Radio Alcoy estará en el campo número 1 para contar a los oyentes todo lo que suceda y hablar del torneo. Lo podrán seguir en el 1485 de OM, 100.8 de FM, App Ser o en esta misma web.