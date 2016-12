The examples populate this alert with dummy content

TIRISITI 12.300 niños han visto el belén más famoso La campaña escolar cerró el jueves 22 de diciembre y el viernes 23 arranca el maratón de sesiones para todos los públicos hasta el jueves 5 de enero - Hay previstas 82 funciones, algunas serán de mañana viernes, 23 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2016) Un total de 12.300 niños han visto el Betlem del Tirisiti en la campaña escolar que finalizó el jueves 22 de diciembre y que da paso al maratón de sesiones para todos los públicos que arranca durante la tarde del viernes 23. La campaña se alargará hasta el 5 de enero. Están previstas alrededor de 82 funciones, incluyendo algunas de mañana. Estas sesiones han sido presentadas tras cerrar la campaña escolar por la que han pasado alrededor de 12.300 espectadores. Joanfra Rozalén, gerente de La Dependent, ha hecho balance de la campaña escolar, explicando que “nos ha ido muy bien, nos hemos quedado con unas 95 funciones de las 100-119 que teníamos previstas, aunque no todas llenas. Pero estamos muy satisfechos y muy contentos. La campaña escolar ha funcionado muy bien, hemos tenido muchas escuelas de fuera de Alcoy” Esta campaña estará acompañada un año más del globo solidario a beneficio de AIN, la Asociación para la Integración del Niño, por el precio de 5 euros. La joyería Juanjo Garrido y Fernando Cano Ropa Hombre son los comercios patrocinadores de esta iniciativa que pondrá a la venta 1.300 globos. Juan Ruiz, presidente de AIN, señala que “nuestro amigo Tirisiti es solidario y recauda dinero para nuestras obras que son muy avanzadas para que nuestros chicos puedan tener la máxima educación e integración posible”. Esta semana salieron a la venta la mitad de las entradas de esta campaña por internet y se han vendido el 90%. En taquilla está disponible la otra mitad de las entradas que se podrán comprar a partir de la tarde del viernes 23 de diciembre a las 17h.