ANIVERSARIO 125 años de ferrocarril Tal día como hoy, hace 125 años, la prensa se hacía eco de la llegada del tren de los ingleses a Alcoy, un 18 de julio de 1892 miércoles, 19 de julio de 2017 ¡Tenemos ferro-carril! ¡Loor a la ciencia! ¡Loor a la actividad! ¡Loor al progreso! Con estas palabras hoy hace 125 años el periódico alcoyano El Serpis anunciaba el progreso. La Asociación del Tren Alcoi Gandia recuerda el aniversario del tren de los ingleses, el primero en llegar a las comarcas del interior, aunque no el único. El día exacto de llegada fue un 18 de julio. Con aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy y Gandía el tren fue una realidad en 1892 pero su inauguración no fue hasta el 23 de enero de 1983 por problemas burocráticos. Como recoge la prensa alcoyana El Serpis el tren subía desde Gandia y al paso por cada pueblo una comitiva con banda de música lo festejaba como un hito histórico, el símbolo de que el progreso había llegado.