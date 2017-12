The examples populate this alert with dummy content

TIRISITI 12.500 escolares visitan el Betlem más famoso de la Navidad este año La campaña solidaria del Teatre Principal recoge 500 quilos de alimentos para Cáritas en esta edición martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El pasado viernes finalizó la campaña de representaciones escolares del Betlem de Tirisiti, que arrancó el 29 de noviembre. Cerca de 12.500 niños se han acercado a conocer al títere más famoso del Nadal alcoià. El Teatre Principal celebra unas cifras que dejan en 201 el número de centros escolares de fuera de la ciudad que han recorrido las calles del centro en estas fechas. Asociaciones culturales y de estudios para mayores de Miramar, Valencia, Elche y Alicante también han pasado por la ciudad. Los niños han optado por las visitas en el Casal del Nadal y el Muboma, mientras que los mayores se han decantado por el Casal de Sant Jordi. Otro de los datos ha sido el de la campaña solidaria para el Economato de Cáritas, con 500 quilos de alimentos recogidos en esta edición. El Tirisiti inicia su campaña para el público en general: un Betlem que ya incorpora las antiguas marionetas donadas por la familia Peidro y que se corresponden con las representaciones de finales del siglo XIX.