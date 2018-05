The examples populate this alert with dummy content

13 detenidos en Muro, Cocentaina y Alcoy por el robo masivo de ropa usada La Policía se incauta de 280 toneladas de material textil preparado para su venta en naves industriales de Muro, Gaianes y L'Alqueria d'Asnar viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/05/2018) La Policía Nacional ha detenido en Muro, Cocentaina y Alcoy a 13 personas por el robo de ropa usada en toda la Comunidad Valenciana. Habían robado 526 contenedores de ONGs para recoger ropa usada. El material lo almacenaban en dos naves industriales de Muro, una de Gaianes y otra de L’Alqueria d’Asnar, según ha podido saber RADIO ALCOY. La Policía se ha incautado en esta operación de 280 toneladas de ropa usada, que estaba procesada y empaquetada para proceder a su venta, bien a través de empresas legales de miembros de la organización desarticulada o mediante envíos a empresas de otros puntos de España. La operación que culminó ayer en la comarca se inició el pasado mes de noviembre en Massamagrell, uno de los municipios donde se registraron robos. La investigación está bajo secreto de sumario. Los detenidos recorrían la Comunidad Valenciana. Disponían de llave para abrir los contenedores y llevarse la ropa. A los 13 detenidos se les acusa de un delito de robo con fuerza.