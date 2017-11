The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS 13 empresas optan a gestionar el alcantarillado El Ayuntamiento de Alcoy inicia el estudio de las ofertas para adjudicarse un contrato de 1,6 millones por cuatro años de servicio jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha recibido 13 ofertas para gestionar el mantenimiento de las alcantarillas, uno de los grandes contratos del Ayuntamiento. 10 empresas y tres uniones temporales de empresas han presentado oferta para adjudicarse un contrato de 1,6 millones de euros por cuatro años de servicio. Los técnicos municipales abrirán los sobres el próximo lunes para comenzar a estudiar las ofertas. El objetivo del Gobierno es que el servicio, separado por primera vez del de limpieza de calles, quede adjudicado en enero, según ha explicado a RADIO ALCOY el concejal de Obras y Medio Ambiente, Jordi Martínez. Es la segunda ocasión en la que el Ayuntamiento convoca este concurso para adjudicar el mantenimiento y limpieza del alcantarillado. El primer concurso fue anulado por el Ministerio de Hacienda a raíz del recurso de una de las empresas que optó a la adjudicación. A la primera convocatoria se presentaron 11 empresas, dos menos que en la segunda.