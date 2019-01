The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ 134 Cavalcades d’il•lusió Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els carrers d’Alcoi reeditant la tradició de la desfilada de Reis Mags més antiga i màgica sábado, 05 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Nadal Alcoià (05/01/2019) La 134 edició de la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient a Alcoi ha arribat un any més el 5 de gener, la més antiga i màgica de les que es celebren a tota la geografia. La comitiva de Ses Majestats ha arrancat la seua desfilada des de la part alta del Camí, després de preparar tots els últims detalls en l’institut Pare Vitòria. Els Reis pel matí havien estat als seus campaments del Preventori i el Baradello Moya. 440 patges, més que mai, han acompanyat als Reis Melcior, Gaspar i Baltasar, amb les seues màgiques escales roges. No han faltat els personatges de l’Ambaixador, principal protagonista del Ban Reial, així com els antorxeros o el poble. Tampoc han faltat els grups de danses Carrascal i Sant Jordi, les quatre bandes de música acompanyat a cada rei i a l’Ambaixador i la gran majoria de dolçaines i tabals, per a un total d’unes mil persones. El moment més emotiu ha sigut quan els reis han arribat a la plaça d’Espanya i han fet l’Adoració de la Sagrada Família amb la música del Mesías de Haendel i un castell de focs artificials. Cada rei, damunt dels seus dromedaris, han estat arropats per tres entitats locals que aquest any han sigut l’Associació Jesuset del Miracle, el Club Esportiu Plana i la filà Mozárabes. Radio Alcoy ha fet una retransmissió en directe d'aquest acte que es pot escoltar en l'audio adjunt.