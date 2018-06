The examples populate this alert with dummy content

ESCOLARIZACIÓN 144 vacantes en Infantil y overbooking en las ‘escoletes’ El plazo de solicitud de ingreso finaliza con plazas libres en 10 de los 13 colegios de Alcoy sábado, 09 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El plazo de escolarización de niños de entre 0 y 3 años ha finalizado en Alcoy con plazas vacantes en la etapa de Educación Infantil y solicitudes que se quedan fuera en las escuelas infantiles (de 0 a 2 años). En el primer caso, los 13 centros públicos y concertados de la ciudad han recibido 461 peticiones para ocupar una de las 575 plazas ofertadas. En las escoletes públicas, la petición ha sido de 268 frente a una oferta de 224 plazas. En primer curso de Educación Infantil (3 años) han quedado libres 144 plazas, según los datos de la Concejalía de Educación. Se reparten en 10 colegios. Solo tres centros han copado todas las plazas: La Salle, Santa Ana y San Vicente de Paúl. El primero ofrecía dos clases y los otros dos, una. Los centros con mayor demanda han sido El Romeral, con 61 peticiones, y San Roque, con 58. Tres centros públicos, Horta Major, Miguel Hernández y San Vicente, suman 50 plazas vacantes, el 36% de las ofertadas. Por lo que respecta a las escuelas infantiles, en las clases para bebés (0 años), han quedado plazas libres en la Zona Norte y el Jesuset del Miracle. En estas dos escoletes han quedado fuera 17 niños para las clase de 1 año y 35 para las de 2. Las clases de 2 años habilitadas por la Conselleria de Educación en Miguel Hernández y El Romeral ofrecían 36 plazas y han recibido una demanda de 52. Tras el periodo de solicitudes, el plazo de matrícula se desarrollará del 14 de junio al 2 de julio.