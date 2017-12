The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS 15 años de prisión para la joven acusada de matar a su bebé después de dar a luz en 2014 El veredicto ha sido alcanzado por unanimidad - La reducción de condena, de 20 a 15 años, viene concedida después de que la joven reconociera los hechos miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp más información La Audiencia de Alicante somete a juicio popular a la joven que mató a su bebé recién nacido en 2014 (EFE) Un jurado popular ha declarado este miércoles, por unanimidad, culpable de un delito de asesinato a la joven que mató a cuchilladas a su bebé recién nacido en su domicilio de Alcoy en agosto de 2014, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El jurado ha apreciado una atenuante de confesión, así como una agravante de parentesco. La Fiscalía ha rebajado de 20 a 15 años la pena de prisión solicitada después de que la acusada hubiera reconocido los hechos. El crimen se produjo sobre las 14.30 horas del 6 de agosto de 2014, cuando V.Q.D. dio a luz a un niño en la bañera de su vivienda de Alcoy y lo apuñaló reiteradamente antes de arrojarlo dentro de una bolsa a un contenedor de basura. La joven había ocultado su embarazo a su entorno familiar, según la fiscalía, pero se había informado previamente en internet sobre el parto, del que ya tenía ciertos conocimientos porque estudiaba primer curso de auxiliar de Enfermería. Tras matar al menor y arrojarlo bebé al contenedor, la procesada se acostó en su cama, pero empezó a sangrar y fue convencida después por una hermana para que acudiera al hospital Virgen de los Lirios. Allí, un médico descubrió que la chica acababa de parir y empezó a preguntarle por el paradero del bebé de forma insistente, a la vez que avisaba a la policía. La joven acabó confesando lo ocurrido a los agentes que se personaron en el centro sanitario, tal y como ha ratificado el veredicto emitido por el jurado, lo que ha propiciado que se le aplique una atenuante.