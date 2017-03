The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA 15 gimnastas alcoyanas se clasifican para el Autonómico Siete por parte del Sant Jordi y ocho del Rítmica Alcoy han logrado el pase para siguiente fase previa al Nacional Base – La próxima cita de este deporte es en Onteniente el sábado 25 de marzo lunes, 20 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/03/2017) El pasado fin de semana se disputó la primera fase provincial del Campeonato Nacional Base de gimnasia rítmica que acogió Monforte del Cid donde el CGR Sant Jordi ha logrado la clasificación de 7 gimnastas para el autonómico, para el que tan sólo se clasificaban las 10 mejores de cada categoría. La cadete Ana Micó, que compite con aro, obtuvo tras su ejercicio la mejor clasificación y logró la medalla de oro. El conjunto Juvenil que compitió con mazas y está formado por Laura Benavent, María Iniesta, Andrea Ortiz, Claudia Palmer y Laura Pastor, consiguió la medalla de bronce. Aunque no subió a pódium, también quedó entre las diez mejores de la provincia de su categoría la juvenil Miriam García, con cinta. Mientras que el Club Gimnasia Rítmica Alcoy ha conseguido clasificar a todas sus gimnastas para el autonómico que tendrá lugar el próximo 25 de marzo en Onteniente, donde ya solo las 15 primeras accederán a la fase nacional. Por parte del club han participado Lucía López en infantil con mazas quedando sexta clasificada; Lara Carbonell, cuarta clasificada en cadete con aro; y Ana Silvestre, Alba Madrid, Blanca Agudo, Claudia Sanegre, Paula Hinojar y Paula Torregrosa, que forman el conjunto benjamín se proclamaron campeonas provinciales. De esta competición saldrán las representantes de los clubes de la Comunidad Valenciana para el Campeonato Nacional Base a celebrar en Guadalajara entre el 26 y 30 de abril. TROFEO ORIHUELA Elba Navarro, que entrena en el CGR Sant Jordi, y que esta temporada se estrena en nivel Absoluto, también ha comenzado con buen pie la temporada de competiciones. Se alzó con la medalla de bronce tras su ejercicio con pelota en Trofeo Orihuela celebrado el sábado por la tarde. Por la mañana, los también los debutantes conjuntos pre benjamín formado por Mireia Reche, Nerea Herrero, Irene Valor y Carla Porras, y el benjamín formado por Lucía Ramiro, María Abad, Claudia Abellán y Laura Arévalo, representantes del Sant Jordi, se hicieron con la medalla de plata en la primera fase de la Liga Promesas celebrada también en Orihuela.