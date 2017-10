The examples populate this alert with dummy content

POESIA 1.500 euros para los mejores versos en catalán El Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi publica las bases de su trigésimo quinta edición, abierta a recibir trabajos hasta el 15 de diciembre lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/10/2017) El Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi está abierto a trabajos poéticos, en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando estén escritos en catalán. La extensión de las obras, que tienen que ser originales e inéditas, no será menor de 400 versos ni inferior, en otros casos, a la de un volumen convencional de poesía. No podrán concursar obras premiadas en otros certámenes. Los trabajos se enviarán en pdf a la dirección electrónica d’Amics de Joan Valls i Jordà (amicsjoanvalls@gmail.com) antes del 15 de diciembre de 2017. En este documento no constará ni el nombre del autor ni ninguna referencia explícita que lo identifique, aunque se puede utilizar pseudónimo. Un segundo pdf se acompañará del título de la obra, nombre completo del autor, dirección y teléfono de contacto. Habrá un único premio de 1.500 euros, aunque el jurado podrá hacer menciones honoríficas de la obra o bien declarar obras finalistas. Además, el trabajo ganador será publicado en la colección de poesía Edicions de la Guerra de l’Editorial Denes. El acto de adjudicación del premio tendrá lugar el 10 de marzo de 2018 en Alcoi, en el contexto de la vigésimo quinta edición del Premis Joan Valls i Jordà Per l’Ús i Promoció del Català.