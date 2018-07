The examples populate this alert with dummy content

15.000 trabajadores del textil llamados a la huelga en las Comarcas Centrales El sindicato Comisiones Obreras avanza un amplio seguimiento en el paro convocado para el jueves martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Más de 15.000 trabajadores del textil en las Comarcas Centrales están llamados a la huelga este jueves para reivindicar un salario mínimo de 1.000 euros, una cantidad mínima no alcanzada en la propuesta de la patronal para el nuevo convenio colectivo del sector. “Las empresas generan beneficios que deben repercutir en los trabajadores, sobre los que sí recayeron las pérdidas”, ha señalado este martes en Ontinyent el secretario general de Comisiones Obreras, Arturo León. El sindicato, mayoritario en el sector, ha convocado huelga para este jueves con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza a través de un nuevo convenio colectivo. Las negociaciones están rotas desde el pasado 5 de julio, cuando la patronal se desmarcó con un salario mínimo por debajo del fijado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que es de 1.000 euros mensuales. “No podemos firmar un incumplimiento de ese acuerdo que tanto ha costado conseguir”, ha explicado el secretario general de la federación de Industria de Comisiones Obreras. Patronal y sindicatos se reúnen el miércoles por la tarde de la tarde para retomar la negociación del convenio colectivo, en un último intento por evitar la huelga. León ha recordado que el sector recibe ayudas públicas: “La sociedad ayuda para que el textil sea fuerte, por lo que lo mínimo que se le puede exigir a las empresas es que reviertan los beneficios en los trabajadores”, ha dicho. La huelga está convocada para 90.000 empleados del sector en toda España, 23.000 en la Comunidad Valenciana. Como acto previo, delegados sindicales se han concentrado frente a la sede de la patronal Ateval en Ontinyent. Los responsables del sindicato han destacado la implicación de los trabajadores, por lo que auguran que la huelga "será un éxito".