DESPEDIDA 17 años de radio Nuestro compañero Marcos Martínez deja la dirección de Carrusel Deportivo Alcoy para centrarse en su principal trabajo – Sheila García sustituirá a Marcos al frente de Carrusel jueves, 29 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/06/2017) El café del Alcoyano ha tenido un sabor especial. Nuestro compañero Marcos Martínez, se despide ( temporalmente ) de Radio Alcoy para centrarse en su principal trabajo de la banca. Marcos ha colaborado en esta casa durante 17 años y hoy le rendimos un pequeño homenaje por su dedicación a Radio Alcoy. Desde Premium Sport Café despedimos la 14 temporada de este habitual café gracias a Recreativos Pastor. Con la colaboración hoy de Sheila García, Héctor Rúa, todos los compañeros de Radio Alcoy y su familia más cercana.