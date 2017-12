The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS 18 meses de cárcel a un policía de Castalla por poner 21 multas falsas a un mismo ciudadano El agente local ha admitido haber sancionado intencionadamente al vehículo del mismo ciudadano a sabiendas que no había cometido ninguna infracción - El condenado se enfrenta a seis años de inhabilitación y a una indemnización de 12.000 euros por prevaricación y falsedad documental, además de la prisión jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp (EUROPA PRESS). Un policía local de Castalla ha admitido haber puesto 21 multas falsas entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010 al vehículo del mismo ciudadano, por infracciones que no se habían cometido, con la finalidad de causar molestias y perjuicios reiterados. El acusado tendrá que cumplir 18 meses de prisión, seis años de inhabilitación y pagar una indemnización de 12.000 euros por prevaricación y falsedad documental, después de reconocer los hechos durante el juicio, celebrado este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial por conformidad. Según ha informado a Europa Press el abogado de la víctima, el acusado ha reconocido los hechos y ha llegado a una conformidad con las acusaciones por las que ha aceptado las penas en la vista, que ha durado alrededor de una hora y en la que el acusado ha manifestado su arrepentimiento, según ha asegurado el abogado de la acusación. Inicialmente la Fiscalía solicitaba una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y cinco años de prisión por el delito de falsedad en documento oficial, pero tras la conformidad finalmente se ha rebajado la inhabilitación a seis años y la prisión a 18 meses más una multa de euros euros diarios durante cinco meses, una indemnización por responsabilidad civil de 12.000 euros y el pago de las costas del juicio. Un policía de Castalla (Alicante) admite haber puesto 21 multas falsas al mismo ciudadano en un año



Así, según ha indicado el letrado de la acusación, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena alegando que el condenado padece una enfermedad y que la condena es inferior a dos años. La Fiscalía se ha adherido a la petición de la defensa y la acusación particular no se ha pronunciado sobre este extremo, según ha explicado.