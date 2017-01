The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Y TRADICIONES 195.900 personas disfrutaron de los principales actos del Nadal alcoià El Betlem de Tirisiti, la Cabalgata y el Campamento Real volvieron a batir records de visitantes según el Ayuntamiento lunes, 16 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2017) Los principales actos del Nadal alcoiàcontaron con el seguimiento de 195.000 personas en las pasadas fiestas. Es el cálculo del Ayuntamiento, que habla de récord de visitantes. A los 28.000 espectadores del Betlem de Tirisiti añade el consistorio las 96.000 personas que presenciaron la Cabalgata, las 48.000 del Bando, las 15.000 de Les Pastoretes y las 8.900 que pasaron por el campamento real. Entre el 1 de diciembre y el 8 de enero la oficina de turismo atendió a 3.151 personas, cinco veces más que el año anterior en el mismo periodo. 2.699 de los visitantes atendidos eran españoles y 220 procedían del extranjero, cuatro veces más que el año pasado. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, valora esta campaña "no sólo por la gran afluencia de visitantes que viene a representar casi 5 veces más respecto del año pasado, sino porque el visitante viene a conocer no sólo fiesta y Nadal, se empieza a interesar por la natura y que hacer en ella, así como los recursos gastronómicos entre otros". Añade que "todo el esfuerzo para consolidar la marca 'Alcoi Ciutat de la Navidad' está dando frutos nos acerca al reconocimiento de UNESCO como patrimonio de la humanidad, o al menos de intentarlo sin ningún complejo". El periodo frenético se ha notado también en las redes sociales, la página de Alcoi, Ciutat del Nadal tuvo 14.000 Me gustas, básicamente gracias al álbum de fotos de la Cabalgata. En Twitter, 271 usuarios publicaron con el hasta Alcoiciutatdelnadal, generando más de 2,8 millones de impresiones. Está pendiente de valoración la repercusión de las publicaciones del grupo de Instagramers y de los blogeros que visitaron la ciudad para conocer de cerca la tradición navideña alcoyana. El indicador sobre la Cabalgata del Radio Club Comarcal de Alcoi tuvo 17.000 oyentes, según el Ayuntamiento.