NADAL ALCOIÀ 2.000 entradas para el Campamento Real a la venta por correo electrónico La Asociación Cultural Samarita espera poder agotar las 15.000 entradas en total lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/12/2018) 13.000 de las 15.000 entradas para el Campamento Real ya tienen destinatario. La Asociación Cultural Samarita ha anunciado que restan solo 2.000 por vender y que lo harán hasta que se agoten, o hasta el día 4, por correo electrónico. Estas entradas son todas para subir a pie, las de autobús ya están agotadas, y pueden conseguirse enviando un correo electrónico a campamentoreal@acsamarita.com. El presidente de la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, al final se agoten todas las entradas, "la respuesta ha sido muy buena tanto de la venta por internet como presencial en el Mercat de Nadal. Esperamos poder agotarlas todas". Las primeras entradas en agotarse fueron las 9.000 salieron a la venta on line entre lunes y martes de la semana pasada. En el Mercat del Nadal se pusieron a la venta otras 3.000 entre sábado y domingo de las que se vendieron 2.000. La Asociación Samarita ha reservado 3.000 entradas para patrocinadores y colaboradores, de las que 2.000 ya tienen poseedor. Por tanto, las 1.000 que no se han vendido en el Mercat de Nadal y las 1.000 que han sobrado de los patrocinadores serán las que se podrán obtener por correo. Este año serán dos los campamentos, el ya conocido del Preventorio donde estará el Escriba Real y el nuevo en el Baradello Moya donde habrán dormido esa noche los Reyes.