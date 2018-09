The examples populate this alert with dummy content

OBRAS 200.000 euros para recrear el castillo de fiestas en El Romeral El Ayuntamiento aprueba el concurso para instalar una nueva zona de juegos inspirada en la fortaleza que diseñó en el siglo XIX el maestro Fernando Cabrera sábado, 22 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes el concurso para instalar en el parque de El Romeral una zona de juego infantil inspirada en el castillo de fiestas de San Jorge, un proyecto de 200.000 euros y adelantado el pasado marzo por RADIO ALCOY. Esta iniciativa completará la reparación del parque tras los importantes destrozos provocados por el temporal de lluvia, viento y nieve de enero de 2017. Aquellos trabajos, con el apoyo de la Diputación, costaron 180.000 euros y ya permitieron instalar juegos y un pequeño circuito para bicicletas infantiles, además de la preinstalación para que en el futuro pueda disponerse un kiosco. Esta segunda fase va a realizarse con fondos propios del Ayuntamiento. El expediente aprobado por la Junta de Gobierno prevé que el proyecto cueste 199.650 euros. La zona de juegos será similar a la existente en lo que se conoce como Parque de los tubos en el barrio de la Zona Norte. En este caso estará tematizada con motivos alcoyanos, en concreto será un castillo como el de las fiestas de Moros y Cristianos. Este presupuesto incluye la instalación del suelo de seguridad. Durante este año el Ayuntamiento ya ha realizado mejoras en diferentes parques y jardines de la ciudad, como en el parque de Batoi, el Parterre, Cervantes,el cauce del río, el paseo de Ovidi Montllor o la Font de l’Horta.