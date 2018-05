The examples populate this alert with dummy content

ARREL 20Miles: el proyecto de turismo natural de la MAC El nuevo producto combina rutas senderistas, de BTT y de ciclismo de carretera a lo largo de los municipios de la Mancomunidad miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) ultima el producto con el que pretende dar el salto al mercado del turismo de naturaleza. El proyecto 20Miles se basa en los veinte picos de la comarca que rebasan los 1.000 metros de altitud para establecer un mapa de rutas senderistas, de ciclismo de montaña y ciclismo de carretera. Las rutas ciclistas ya están definidas. Son 30 itinerarios: 15 por montaña y 15 por carretera. En ambos casos la oferta arranca con una ruta circular que recorre todos los municipios de la Mancomunidad. Discurren a lo largo de unos 190 kilómetros con un desnivel acumulado de 6.300 metros. La idea es que, según la capacidad de los cicloturistas, el recorrido pueda realizarse en varias etapas para fomentar el alojamiento en diversos municipios, según explica Xavi Pérez, de la empresa Spain Rider, que ha diseñado las rutas. Estas grandes rutas circulares se completan con 14 itinerarios específicos por cada uno de los municipios de la Mancomunidad. Los trayectos estarán certificados por Bikefriendly, uno de los referentes del sector cicloturístico. La empresa también certificará a los establecimientos de todas las localidades para acreditar la atención de calidad a los turistas. De hecho, ya ha comenzado las acciones de formación, como explica David Fenollar, técnico de turismo de la Mancomunidad. Pérez destaca que la comarca ofrece un valor muy apreciado por el sector: la posibilidad de ofrecer recorridos para profesionales y para familias. “cada vez vienen más familias interesadas por las vías verdes, que son las rutas más sencillas”, explica desde su experiencia empresarial. La intención de la Mancomunidad es convertir 20Miles en la marca turística de la comarca a partir del mes de septiembre, como ha explicado Fenollar en el programa Arrel de RADIO ALCOY.