BALANCE ANUAL 2.146 personas pasaron por el Eduardo Latorre en 2016 El Ayuntamiento de Alcoy cerró el pasado año con 1.608 abonados en el Complejo Municipal y con un superávit de 49.665 euros, de los que más de 35.000 fueron destinados a mejoras de las instalaciones jueves, 16 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/02/2017) El Ayuntamiento de Alcoy cerró el 2016 con 2146 usuarios del Complejo Eduardo Latorre, de los cuales 1608 eran abonados y el resto personas que emplean las instalaciones en otros usos, como los cursos de natación con 397 inscritos, 36 de natación terapéutica o 28 de la escuela multideporte. En materia económica, hubo un superávit de 49.665 euros, de los que más de 35.000 fueron destinados a mejorar el Complejo. Concretamente han sido 35.246 euros los que se han invertido en el Eduardo Latorre, con los más de 20.000 euros en bicicletas de spinning, 9.975 en las máquinas de pilates y el resto en equipamiento de sala. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, y Alberto Belda, concejal de Deportes, han sido los encargados de proporcionar los datos del cierre de año en el Complejo Eduardo Latorre tanto a nivel de usuarios como el balance económico explicando los ingresos y los gastos. En cuanto a los abonados, en 2016 se empezó con 1639 abonados, cifra que se ha ido manteniendo a lo largo del año alcanzando su punto más bajo en agosto con 1493 abonados y cerrando el año con 1608. Actualmente 25 personas conforman el personal del Eduardo Latorre, complejo en el que se “han introducido en las tasas precios para parados, para familias monoparentales, numerosas, para jubilados, hay abonos cuatrimestrales, incluso descuentos para los que tienen el carné de las instalaciones municipales y también para los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia”, ha explicado Belda. Antonio Francés ha destacado el trabajo realizado en los últimos años en este Complejo Municipal para “darle la vuelta al Eduardo Latorre. Conviene recordar que el Complejo, cuando se construyó con fondos públicos, se sacó una concesión para gestionar el complejo que a los pocos años se vio que no era viable desde el punto de vista económico que la empresa privada no había sido capaz de viabilizar económicamente el proyecto, acumulaba pérdidas año tras año y estuvo en riesgo serio de cierre”, el alcalde ha continuado señalando que “frente a esta situación, el Gobierno municipal decidió dar un paso adelante y asumir de forma directa la gestión del Complejo. En este momento no faltaron las críticas de aquellos que defienden que la iniciativa privada es más eficiente, eficaz y rentable que la pública, y que desde esta no se deben gestionar servicios que se dan mejor desde la iniciativa privada. En poco tiempo hemos conseguido darle la vuelta, lo que era un servicio deficitario se ha convertido en uno que es rentable para el Ayuntamiento de Alcoy que es gestionado por este mismo de forma directa”.