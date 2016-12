The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE NAVIDEÑO 216 niños participan en el Nadal Esportiu En Ser Deportivos hemos hablado con Alberto Belda, concejal de Deportes, sobre esta iniciativa que ha arrancado el 27 de diciembre y que ha duplicado las plazas respecto al 2015 martes, 27 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/12/2016) A principios de diciembre el Ayuntamiento de Alcoy abrió las inscripciones gratuitas para apuntarse al Nadal Esportiu, una iniciativa dirigida a niños de entre 6 y 12 años. Las actividades se desarrollan en el complejo Eduardo Latorre entre los días 27 y 30 de diciembre. En Ser Deportivos hemos hablado con Alberto Belda, concejal de Deportes, sobre el arranque del Nadal Esportiu quien ha hecho una valoración positiva. “Estamos muy contentos, porque hemos ampliado las plazas que se ofertaban el año pasado, porque sólo teníamos un turno que eran dos días y sólo cabían 100 niños, y este año hemos hecho dos turnos, 100 plazas en cada uno de los turnos y los dos están completamente llenos. Son 216 los niños que han entrado, ha sido la totalidad de los que habían solicitado plaza”, señala Belda. El concejal explica que en esta iniciativa “hay dos objetivos principales, uno promocionar el deporte y la actividad física en estas edades, darles a conocer varias modalidades deportivas y la segunda que las familias tengan respuesta en estas fechas respecto a donde poder dejar a los niños ya que ellos están trabajando y sus hijos tienen vacaciones”. Además, Belda señala que en las edades a las que va dirigida el Nadal Esportiu consideran “muy importante que los niños conozcan y practiquen varios deportes para que después puedan conocer y también porque el desarrollo motriz también lo requiere, para que sea amplio y total”. La principal novedad de este año es que hay dos turnos, es decir, las inscripciones se han realizado para los días 27 y 28 o para el 29 y 30. El horario de las actividades será de 9.30h a 13.30h. Este año, aparte de la novedad de los turnos, hay actividades diferentes a las del pasado año 2015 ya que van a realizarse juegos de agua, unihockey, pádel, bádminton, actividades gimnásticas y ritmos.