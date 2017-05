The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO 22 equipos en la XXII Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante La Diputación se vuelca con la XXII Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante - La primera de las etapas, de 138 kilómetros, discurrirá entre Rojales e Ibi jueves, 25 de mayo de 2017 Un total de 22 equipos se darán cita este fin de semana en la XXII Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante ‘Gran Premio Costa Blanca”, un evento que regresa después de diez años y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante. El diputado de Deportes, Pascual Díaz, que ha presentado esta mañana la prueba acompañado por el director general de la misma, José Antonio López, ha destacado que “se trata de un evento muy importante no solo para el deporte sino también a nivel turístico dada su proyección e impacto económico”. “Es una competición que nos coloca en el panorama nacional”, ha señalado Díaz, quien ha añadido que “en el ADN de la Diputación de Alicante está respaldar este tipo de iniciativas por lo que significan y representan desde el punto de vista deportivo y por su importancia económica y turística para la provincia “. La prueba, impulsada por el Club Ciclista Callosino, contará en esta edición con dos etapas de la categoría Élite Sub-23. La primera de ellas tendrá lugar el sábado a partir de las 15.00 horas y partirá desde Rojales para finalizar en Ibi. Un total de 138 kilómetros de recorrido que incluye ascensos a los puertos de montaña del Hondón, el Maigmó o Les Revoltes. Por su parte, la segunda etapa se celebrará al día siguiente, el domingo 28 de mayo, a partir de las 10.00 horas. En este caso, la carrera, de 136 kilómetros, tendrá salida y llegada a las puertas del Palacio Provincial, en la Avenida de la Estación de Alicante, y discurrirá por puertos como La Carrasqueta y El Maigmó. López ha detallado que 21 de los equipos participantes son nacionales, procedentes de todas las comunidades autónomas, y uno ruso. “Lo mejor de la Élite Sub-23, que es la antesala de la máxima categoría, se va a dar cita este fin de semana las carreteras de la provincia de Alicante”, ha destacado el director de la Vuelta, quien ha animado a los aficionados a salir a la calle para disfrutar de esta fiesta del ciclismo. Finalmente, tanto el diputado de Deportes como el organizador de la carrera han agradecido el apoyo de los ayuntamientos por los que discurrirá la prueba y la labor que realizarán efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad de la misma.