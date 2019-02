The examples populate this alert with dummy content

CULTURA 23 representaciones conforman el programa de la tercera Mostra de Teatre Escolar de Alcoy Alcoy acogerá las representaciones de los jóvenes actores y actrices de la ciudad del 8 al 13 de abril martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2019) La cantera de jóvenes actores y actrices, la tercera edición de la Mostra de Teatre Escolar, ya calienta motores para la primavera. Hasta 14 entidades, 13 centros educativos y la Escuela Municipal de Teatro, pondrán en escena obras como Grease o Mary Poppins. En total, 23 obras, dos de alumnos de Infantil, cinco de Secundaria, una de Educación Especial, otra de Bachillerato y una de Formación Profesional, darán rienda suelta al ingenio más joven del 8 al 13 de abril. Un "aumento" significativo en participación, como ha celebrado el concejal de Educación, Alberto Belda. La programación de la Mostra de Teatre protagonizada por los actores y actrices más jóvenes de la ciudad, que incluye aproximaciones al teatro musical y el teatro de sombras, se representará en valenciano, castellano e inglés.