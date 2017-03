The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS 2.325 festeros obtienen la licencia para participar en el Alardo La Asociación destaca el esfuerzo de las filaes y sus socios para mantener una alta participación en el acto viernes, 03 de marzo de 2017 La Asociación de San Jorge ha cerrado el plazo habilitado para que los festeros pudiesen obtener de forma gratuita la licencia de armas, necesaria este año para participar en el Alardo. 2.325 festeros han completado los trámites para obtener el permiso. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, agradece el esfuerzo y el compromiso de los festeros que, con su implicación, han conseguido “mantener una elevada cifra de participantes” en el disparo. El presidente subraya el trabajo de las filaes para motivar a sus festeros para que obtuviesen la licencia. Las filaes, además, han pagado con recursos propios las tasas de concesión del permiso. La Asociación de San Jorge, por su parte, asumió el coste de la revisión médica. La participación será en torno a un 15% menor que la del año pasado. “Haremos un Alardo digno para ser el primer año en el que es preciso contar con la licencia de armas de avancarga”, manifiesta Olcina, quien confía en que el número de participantes aumente el próximo año. Respecto a la aprobación, el pasado viernes por parte del Consejo de Ministros, del nuevo Reglamento de Explosivos, la Asociación de San Jorge espera revisar el texto tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado para conocer la fecha de entrada en vigor y saber en qué fiestas será de aplicación la nueva normativa.