SEGURIDAD VIAL 24 conductores sancionados en 3 días En 12 casos circulaban bajo los efectos de alcohol y droga - Los controles detectan vehículos sin ITV y sin sillas de seguridad para niños lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Local ha sancionado a 24 conductores en los controles instalados en Alcoy durante el fin de semana. 12 de las sanciones corresponden a conductores que superaban la tasa de alcohol. Una de esas denuncias tiene carácter penal y otra corresponde a un conductor que dio positivo en el control de drogas. Dos de los conductores sancionados se enfrentan, además, a una segunda sanción por menosprecio a los agentes. Los controles del fin de semana han permitido detectar a 8 vehículos que circulaban sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos, así como a dos conductores que carecían de seguro, otro por no llevar sistema de retención infantil y otro por tener caducado el permiso de conducir. Los puntos de control de tráfico han sido la plaza de España, la avenida de Tirant lo Blanc y las calles de Oliver y Víctor Espinós.