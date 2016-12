The examples populate this alert with dummy content

Entradeta popular 25 anys a ritme de dolçaina El Grup Barxell celebra una entradeta popular per a fer participatiu el seu aniversari martes, 14 de abril de 2015 El grup de dolçaines i tabals Barxell ha celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'història amb una entradeta popular pel carrer de Sant Nicolau. L'Ajuntament d'Alcoi ha autoritzat la desfilada oberta al públic. El grup Barxell va contar amb la participació d'altres grups de dolçainers de la ciutat i la comarca: La Cordeta, La Degollà, La Xafigà, Mal passet, Rebuig i el grup Sant Jordi.