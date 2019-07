The examples populate this alert with dummy content

BANYERES 25 años del gran incendio en Mariola Las llamas devoraron 10.000 hectáreas de la sierra durante varios días de julio de 1994 - Murieron cinco personas tras estrellarse un avión que trabajaba en la extinción del fuego sábado, 06 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (06/07/2019) Estos días se cumplen 25 años del grave incendio registrado entre los términos de Banyeres y Bocairent que llegó a calcinar más de 10.000 hectáreas de la Sierra Mariola. Las llamas devoraron gran patrimonio natural de esta sierra, pero lo peor estuvo en el accidente de un avión antiincendios, cedido por Portugal y que participaba en las tareas de extinción, en el que fallecieron cinco de los seis tripulantes. El aeroplano explotó en la caída y las víctimas, un portugués y cuatro ucranianos, fueron halladas carbonizadas. Fue un gran incendio en el que se desplegaron muchos efectivos terrestres y aéreos para atajarlo y extinguirlo. Una amplia dotación en la que trabajaba Antonio Córdoba, por entonces cabo de los bomberos y actualmente, es coordinador de la lucha contra incendios de la provincia de Alicante. Córdoba recuerda que "fue un incendio muy grande y muy grave. Las condiciones climatológicas eran muy malas, una gran ola de calor, y en todo el arco Mediterráneo, desde España hasta Grecia, estaba en llamas. Fue un incendio muy complejo y, me acuerdo perfectamente, que comenzó el 4 de julio y el 5 de julio estábamos trabajando en la urbanización que hay antes de bajar el puerto de Bocairent protegiendo las casas y me acuerdo que nos llegó la noticia de la caída del avión".