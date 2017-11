The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO 25 años de Huestes Blanquiazules La peña del Alcoyano cumple 25 años en el 2017 y cuenta algunos de sus actos en Ser Deportivos, un café del Alcoyano especial desde la Fira de Tots Sants de Cocentaina con Recreativos Pastor jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/11/2017) La peña Huestes Blanquiazules, del Alcoyano, cumple 25 años en el 2017 y cuenta algunos de sus actos en Ser Deportivos, un café del Alcoyano especial desde la Fira de Tots Sants de Cocentaina con Recreativos Pastor. Silvia Calatayud, Javier Segura y Juan Abad, con la colaboración como cada juevesde Héctor Rúa han sido los invitados al stan de Radio Alcoy en la Fira. Con ellos hemos hablado de la peña y de algunos actos que tiene ya en mente. Ademásde hablar de la derrotaa del Alcoyano en Sabadell, hemos escuchado a un enfadadísimo José Galiana tras el partido y las declaraciones de Manuel Gato.