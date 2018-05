The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO 250.000 euros para contratar a jóvenes en Cocentaina El Ayuntamiento prevé ofrecer ocupación durante un año a 13 menores de 30 años miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana ha concedido al Ayuntamiento de Cocentaina 250.000 euros para emplear a 13 jóvenes durante el próximo año. La ayuda corresponde a los programas Empuju y Emcuju, financiados por el Servicio Valenciano de Empleo para combatir el paro juvenil. De los 13 menores de 30 años a contratar a partir de este verano, 9 son profesionales cualificados y 4 sin necesidad de cualificación. El periodo de contratación en ambos programas es de 12 meses. La concejal de Promoción Económica, Mariona Carbonell, ha valorado el “apoyo” del Gobierno valenciano a la “estrategia impulsada por el Ayuntamiento para luchar contra el desempleo continuo”. Carbonell ha apuntado que los programas de empleo del Servef son una “herramienta clave” para que los ayuntamientos puedan ofrecer puestos de trabajo a los jóvenes, “un perfil en el que el paro de larga duración es mayor”.