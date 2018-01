The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS 258 festeros se inscriben en los cursos de formación para participar en el Alardo de las próximas fiestas Los cursos han arrancado este sábado con 104 inscritos, aunque el plazo para apuntarse sigue abierto sábado, 20 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 258 festeros se han apuntado a los cursos de formación para poder disparar en el Alardo de los próximos Moros y Cristianos. Los cursos ha empezado este sábado, 20 de enero, y se celebrarán los dos siguientes sábados de nueve y media a dos de la tarde. Para la sesión de este primer sábado hay inscritos 104 festeros. Se trata de cursos obligatorios para quienes tomer parte en el Alardo y no lo han hecho en las dos últimas ediciones, por lo que no pueden acreditar experiencia. Los cursos, que se desarrollan en el Casal de Sant Jordi, los imparten técnicos de Aitex. La parte final consistirá en un examen para poder conseguir el apto. El plazo de inscripción sigue abierto para las próximas semanas. La Asociación de San Jorge agradece en un comunicado la implicación de los festeros y de las filaes para ajustarse a la normativa y conseguir un Alardo brillante el próximo 24 de abril.