The examples populate this alert with dummy content

XARXA LLIBRES 2.849 familias están cobrando la segunda fase del programa de ayudas El Ayuntamiento de Alcoy avanza a antes de que acabe el año los 233.860 euros de la segunda parte de la subvención en la que participan Diputación y Generalitat, ante la falta del pago de estos dos últimos martes, 27 de diciembre de 2016 2.849 familias ya están empezando a cobrar los 233.860 euros provenientes de la segunda fase de la subvención de Xarxa Llibres. El Ayuntamiento está abonando la segunda fase del programa Xarxa Llibres a quienes la solicitaron el curso pasado. El concejal de Educación, Alberto Belda, explica que, desde el viernes, los beneficiados están recibiendo los 233.860 euros de la segunda parte de la subvención que responde al retorno de los libros de texto en buen estado al finalizar el curso 2015/2016 para crear bancos de libros con el objetivo de utilizarlos este año. Una cuantía que el Ayuntamiento de Alcoy ha querido avanzar debido a que las otras dos partes implicadas, Diputación y Generalitat, no han abonado todavía los 23.000 euros respectivos, como insiste Belda. El pago total del programa Xarxa Llibres en Alcoy se completa así antes del próximo año, ya que la primera fase, con 4.800 beneficiados, se abonó en febrero de este año.