BALANÇ 30 anys de La Dependent i el Betlem de Tirisiti, en Amagatalls de la Festa Components de la companyia teatral han estat en el programa de Paco Aznar fent un balanç de la campanya nadalenca que ha suposat les tres dècades de vinculació entre aquestos actors i actrius i l'emblemàtic personatge jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (23/01/2020) Joanfra Rozalén, Pepa Miralles, Conxi Doménech, Jordi Carbonell i Pep Sellés han estat en Radio Alcoy, en el programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar per a fer un balanç de la campanya del Betlem de Tirisiti que en aquesta ocasió arribava a les tres dècades de vinculació entre la companyia La Dependent i aquest emblemàtic personatge nadalenc. Al voltant de 35.000 persones han pogut veure in-situ el bon fer d'aquestos actors i actrius dirigint els moviments de les titelles del Betlem i en aquesta entrevista podem escoltar la seua satisfacció per la gran resposta un any més.