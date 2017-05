The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO 3.000 euros para incentivar las compras Banc Sabadell sorteará entre los clientes de los comercios adscritos a la Federación Alcoy Comercial y a ACECA un cheque a finales de julio-Los establecimientos regalarán 15.000 bolsas de la campaña Creemos en Alcoi sábado, 06 de mayo de 2017 Los comercios adscritos a la Federación Alcoy Comercial y a Asociación de Comarcal y Empresarios y Comerciantes de Alcoy, ACECA, sortearán entre sus clientes un cheque de 3.000 euros. La campaña lleva por lema Creemos en Alcoy y se desarrollará a lo largo del mes de junio. Cuenta con el apoyo de Banc Sababell, que sorteará el cheque ante notario el 27 de julio. Ana Ponsoda, directora regional de la entidad bancaria, ha destacado en la presentación que el objetivo es "reforzar la imagen de Alcoy". Los presidentes de las asociaciones comerciales, Rafael Pérez y María José Francés, han agradecido la confianza en el pequeño comercio. Mientras dure la campaña los comerciantes repartirán 15.000 ecobolsas entre sus clientes.