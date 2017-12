The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ 31 negocios compiten por el mejor escaparate navideño Hasta el 6 de enero, 26 comercios tradicionales y 5 locales de hostelería y servicios participan en el concurso de escaparatismo de Navidad, que se divide en dos categorías sábado, 09 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 31 negocios de la ciudad han vestido sus escaparates con los mejores atuendos navideños con el apoyo de alumnos l'Escola d'Art. El concurso de escaparatismo cerró sus inscripciones el 1 de diciembre. Las bases indican que los escaparates tienen que estar instalados desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero, y estar relacionados con la navidad alcoyana. Con esta iniciativa, se intenta que la ciudad y su navidad tenga un aliciente más para hacer de esta fiesta un reclamo cultural y turístico único. El concurso presenta dos categorías, una para el comercio tradicional y otra para locales de hostelería y servicios. Del total de comercios participantes, 26 pertenecen a la primera categoría y otros 5 a la segunda. Los negocios optarán a dos premios en cada categoría, el primero, valorado en 500 euros, y el segundo, valorado en 300. En cuanto a la distribución por barrios, Santa Rosa es el que mayor número de comercios adheridos a la iniciativa presenta, con 10; le sigue el Centro con 9, el Ensanche con 7, y por último la Zona Norte con 5. El jurado valorará: caracterización de la Navidad alcoyana, originalidad y creatividad, decoración de la fachada y accesos, ambientación dentro del establecimiento, así como iluminación y utilización de productos propios. Algunos comerciantes han pedido la colaboración de equipos de alumnos de l'Escola d'Art i Disseny de Alcoy, que participarán en la totalidad de equipos existentes.