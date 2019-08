The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS 366 años del hallazgo de los lirios del Carrascal La presidenta de la Archicofradía de la Virgen de los Lirios, Maite Pinilla, y el párroco de las parroquias del Centro, José Luis Llopis, han visitado Radio Alcoy para dar detalles sobre la festividad de mañana martes, 20 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/08/2019) Alcoy homenajeará mañana a la Patrona, la Verge dels Lliris, coincidiendo con el 366 aniversario del hallazgo milagroso de los lirios en el Carrascal. La explanada del Santuario será el escenario de la celebración con una misa a las 19,15 horas presidida como en los últimos años por el obispo de Lleida, Salvador Giménez. La presidenta de la Archicofradía de la Virgen, Maite Pinilla, invita a todos a participar tanto a los que estén en Alcoy, cerca de Alcoy o de vacaciones en puntos cercanos. Ella junto al párroco de las parroquias del centro y consiliario de la Archicofradía, José Luis Llopis, han visitado Radio Alcoy para explicar detalles de esta festividad. Después de la misa y la presentación de los niños a la Virgen, se realizará la clásica procesión por los alrededores de la Font Roja y para acabar una cena de sobaquillo. Habrá servicio de autobuses con salidas desde la plaza de España a partir de las 17,15 horas y de regreso a Alcoy desde las 21,15 horas. La celebración en honor a la Patrona de Alcoy se reanudará el 6 de septiembre con la colocación del cartel anunciador, que será el punto de partida de los días centrales, que culminarán el domingo 15 con la Romería a la Font Roja.