PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 37 cruces tendrán señal acústica para invidentes Es una iniciativa surgida de los Presupuestos Participativos 2017 – La inversión es de 42.000 euros martes, 29 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2017) El Ayuntamiento de Alcoy instalará señal acústica para invidentes en 37 cruces de la localidad con una inversión de 42.000 euros. Esta actuación es uno de los proyectos aprobados en los Presupuestos Participativos de este año. La iniciativa está en la última fase de contratación y en las próximas semanas podrá licitarse. Los 37 puntos donde van a instalarse las señales acústicas han sido consensuados entre el Ayuntamiento y la ONCE, que ha indicado sus preferencias. El sistema de las señales acústicas funcionará a través del Bluetooth del teléfono. María Baca, concejal de Democracia Participativa, destaca el proyecto elegido por los ciudadanos. “Hablamos de un proyecto que han votado los ciudadanos demostrando la sensibilidad hacia las personas con diversidad funcional que hay en la sociedad. Con la mejora de los semáforos, sumado al sistema para sordos que hemos implantado y las diferentes obras previstas para mejorar la accesibilidad, conseguiremos que Alcoy sea una ciudad donde todas las personas, independientemente de nuestras características, nos sintamos a gusto”. De los proyectos de los presupuestos participativos aprobados en la edición del 2017, el huerto del Colegio Romeral ya está acabado y las obras en la zona de Work Out del cauce del río están en marcha.