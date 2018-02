The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA 4.0 40 empresas de la comarca optan a las ayudas a la digitalización En la primera edición 22 firmas recibieron subvenciones del plan Digitaliza del Ivace jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 40 empresas de L’Alcoià y El Comtat han presentado proyecto para obtener fondos del plan de subvenciones Digitaliza, que fomenta la digitalización de pequeñas y medianas empresas. En 2016, 22 firmas de la zona recibieron ayudas por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Fuentes del Ivace destacan la buena respuesta del plan en la comarca. Mediante este programa la Conselleria de Economía Sostenible ofrece subvenciones a fondo perdido por un importe de hasta el 25% del proyecto, con un límite de 80.000 euros. Las acciones subvencionables son, en primer lugar, los sistemas de información para gestionar la cadena de producción y el ciclo de vida de los productos. También pueden optar las ayudas las empresas con proyectos de control del proceso productivo y de automatización tanto de producción como de servicio. Los sistemas de planificación de recursos y logística son otros de los conceptos subvencionables, así como el desarrollo de sistemas de comunicación avanzadas, como la seguridad de la información o la creación de bases de datos.