SOLIDARIDAD 40 kilos de castañas solidarias Un año más la cita con la Castañera ha sido posible con la colaboración de la peña Bon Humor – Un calendario benéfico a la AECC la novedad de este año lunes, 24 de diciembre de 2018 Un año más la cita con la Castañera ha sido posible con la colaboración de la peña Bon Humor. La recaudación de todos los donativos son destinados a Cáritas, este año los componentes la peña lucían un pañuelo rosa de la Asociación Española Contra el Cáncer, la cual recibirá también parte de la donación. La Castañera, Guillermo Ramos, explicaba a Radio Alcoy el motivo. "Hemos pensado que todos tienen derecho y este año seguirá siendo el donativo a Cáritas Alcoy pero además de las mejores fotos que hoy salgan de aquí, haremos un calendario benéfico a la Asociación española contra el cáncer. Haremos 500 ejemplares y los que se recaude irá para dicha asociación", apuntó. 40 kilos de castañas se asan con un fondo solidario que cumple once años en la calle cada 24 de diciembre en la junto al ayuntamiento de Alcoy.