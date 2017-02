The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD 400 personas bailan zumba por la ELA El Pabellón Municipal Francisco Laporta de Alcoy acogió el domingo 5 de febrero la segunda edición del evento solidario a beneficio de Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica martes, 07 de febrero de 2017 El Pabellón Municipal Francisco Laporta de Alcoy acogió durante la mañana del pasado domingo la segunda edición de la zumba solidaria por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que convocó alrededor de 400 personas. El evento, cuyos beneficios han sido destinados a ADELA-CV, la Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica, contó con una masterclass dirigida por diez instructoras de esta disciplina llegadas de diferentes partes de España y liderada por la ovetense Vanesa Alonso Palacios, invitada especial del evento. El Ayuntamiento de Alcoy ha organizado la actividad impulsada, una vez más por Zebida Leal, instructora de zumba y Fernando Miró, afectado de ELA. Los asistentes recibieron agua y una barrita energética por cortesía de las empresas colaboradoras y, las primeras 350 personas, una camiseta. Los más pequeños disfrutaron de castillos hinchables y de una primera sesión de zumba destinada a ellos. Después fue el turno de los mayores que movieron todos los músculos de su cuerpo siguiendo a las instructoras en la pista del pabellón deportivo.



La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica ha sido la beneficiaria de esta actividad solidaria, que destinará el dinero a mejorar sus servicios tales como fisioterapia, recursos técnicos, psicología y tecnología de comunicación alternativa. La asociación potencia la investigación, el apoyo a las personas y familias afectadas, la información y divulgación especializada, la concienciación y la denuncia social con los medios que cuenta y de modo activo, optimista y positivo. Para lograr sus objetivos, organiza talleres, cursos, grupos de ayuda mutua, sesiones de fisioterapia ylogopedia, así como actividades de ocio y tiempo libre, entre otras, encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias, intentando llegar donde la administración no llega y paliar las carencias que esto provoca en un enfermedad que tiene muchas necesidades y requiere de muchos cuidados.