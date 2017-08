The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN 41 cámaras vigilarán los polígonos industriales La Junta de Gobierno de Alcoy ha aprobado la instalación de los dispositivos con un coste de 171.989 euros miércoles, 16 de agosto de 2017 Las obras de mejora de los polígonos industriales de Alcoy continúan. La Junta de Gobierno ha aprobado la instalación de un sistema de 41 cámaras que vigilará las entradas y salidas a estas zonas. 31 cámaras de vigilancia y 10 de captura de matrículas formarán la red de observación en los polígonos industriales, junto al equipamiento de control, grabación, gestión y visualización que inspeccionarán las entradas y salidas. La sala de control estará situada en la sede de la Policía Local. El proyecto, con un coste de 171.989 euros, contempla la instalación de 21 puntos de control en el Castellar, Cotes Baixes, Cotes Altes, La Beniata y Santiago Payá. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, explica que “con este proyecto, el Ayuntamiento de Alcoy ya ha licitado el 40% de los proyectos de mejora de los polígonos industriales. Un proyecto que es la actuación más ambiciosa de las últimas décadas”. Francés añade que este proyecto “es resultado del trabajo tan importante que realizó la plataforma de la reindustrialización de l’Alcoià-Comtat, la Foia de Castalla y la Vall d’Albaida junto a los ayuntamientos de Ibi, Ontinyent y Alcoy para nuestras comarcas”. Este proyecto, al igual que el resto de mejoras en los polígonos industriales, debe ejecutarse antes de final de año. La inversión en estas zonas asciende a 3,2 millones de euros, de los que el IVACE aporta 2.076.124 euros y el Ayuntamiento de Alcoy 1.122.243 euros. Respecto al inicio de las obras, Francés señala que “el plan de los polígonos estaba muy trabajado antes de que llegara la subvención de la Generalitat, por lo tanto, hemos podido empezar las obras rápidamente y hacer las mejoras para tener zonas industriales adecuadas al siglo XXI”. En cuanto a la inversión concreta en cada polígono, 973.636 euros van destinados al Santiago Payá; 112.452 euros para la zona del Castellar; Cotes Altes contará con 243.054 euros; Beniata 770.518 euros y Cotes Baixes 1.097.496 euros.