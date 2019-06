The examples populate this alert with dummy content

UPV 437 estudiantes de la comarca, ante el reto de la Selectividad Comienzan este martes 4 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad que se desarrollarán, por tercer año consecutivo, en el campus de Ferrándiz y Carbonell lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/06/2019) El campus de Alcoy de la Universidad Politècnica de Valencia vuelve a ser sede, por tercer año consecutivo, de las Pruebas de Acceso a la Universidad, (PAU) la antigua Selectividad. 437 alumnos de Alcoy, Banyeres, Cocentaina y Muro se enfrentan a los exámenes que dan acceso a los estudios universitarios. La cifra desciende respecto a la del año pasado en que hubo 450 aspirantes. En 2018 también bajó respecto a los 500 de 2017. Manolo Llorca es subdirector de Alumnado del Campus de Alcoy de la UPV, sede de las pruebas, ha explicado que pondrán todo de su mano para que los alumnos puedan realizar las pruebas "de la manera más cómoda posible". Estos días la biblioteca del campus de Ferrándiz y Carbonell ha comenzado a acoger a los estudiantes que optan este año. Los exámenes se desarrollarán de martes 4 de junio a jueves 6 de junio 9,30 de la mañana hasta las siete y media de la tarde. Comienzan el martes con las materias de Historia de España, Valencià, Latín, Matemáticas y Arte. El miércoles llega el turno de Lengua y Literatura Castellana, Biología, Geografía, Historia del Arte, Química, Artes escénicas, Griego y Geología. El jueves finalizan las pruebas con Dibujo Técnico, Diseño, Economía, Inglés, Física, Historia, Filosofía, Cultura Audiovisual y segunda lengua extranjera. El resultado se dará a conocer el viernes 14 de junio. La segunda convocatoria de la PAU está prevista entre el 2 y 4 de julio.