TEMPORAL 45 centímetros de nieve en Banyeres y cortes de luz en la comarca Los juzgados de Alcoy e Ibi suspenden su actividad por el temporal jueves, 19 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/01/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/01/2017) Banyeres de Mariola es el municipio de L’Alcoià y El Comtat donde la nevada alcanza la mayor intensidad. El espesor supera los 45 centímetros, según ha explicado el alcalde, Josep Sempere. A diferencia de otros municipios de la zona, en Banyeres no ha dejado de nevar durante toda la mañana. Situada a una altitud de 816 metros sobre el nivel del mar, la localidad ha sacado las palas para tratar de limpiar las calles. “Pero según van actuando en unas calles, otras vuelven a cubrirse, porque no para de nevar”, ha señalado a RADIO ALCOY el alcalde. El temporal ha provocado problemas de suministro eléctrico en una parte del municipio entre las 5.40 y las 9.30 horas. El barrio de la cooperativa y la zona de la avenida del 9 d’octubre han sido las zonas afectadas. “El problema ha quedado resuelto con rapidez”, valora el primer edil. También se han registrado problemas eléctricos en Alcoy. La caída de un árbol en la calle del Preventorio ha cortado el suministro, según el Ayuntamiento. En la calle de Alicante se han producido otros cortes. El Ayuntamiento trabaja para reponer el servicio. El temporal ha provocado la suspensión de la actividad judicial en la comarca. Los juzgados de Alcoy e Ibi han suspendido los señalamientos y los actos judiciales, según el Tribunal Superior de Justicia.