The examples populate this alert with dummy content

ESPORT 3D 2017 4.500 deportistas listos para la fiesta del deporte La prueba más multitudinaria será el 10 k con más de 700 participantes - Se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Paco Doménech antes de la izado de bandera jueves, 08 de junio de 2017 Ya está todo preparado para la gran fiesta del deporte que será este fin de semana en la ciudad, siendo el Francisco Laporta el punto con más actividades, habrá más de 4.500 participantes en 29 deportes. La inauguración oficial será con el encendido de la antorcha y el izado de bandera, momento en el que se hará un minuto de silencio en homenaje a Paco Domenech, presidente de Honor del Nuevo Baloncesto Alcoy, quien ha fallecido hace pocos días y habría sido uno de los protagonistas de este acto. Por la mañana se hará el recorrido de la antorcha por los centros educativos de la ciudad desde las 9 hasta las 13 horas cuando tendrá lugar la recepción en el Ayuntamiento. A las 19.30 horas comenzará el Trialcoy, Patín Alcodiam Salesiano, Atlético Salesiano, Huerta Mayor, Club Ajedrez Alcoy y la Unión Ciclista Alcoy subirán la antorcha hasta el Polideportivo Francisco Laporta. A las 20 horas será el encendido de la antorcha y la izada de bandera a cargo de José Beiber (Pista CF) y Miguel Sarasa. En este momento se recordará con un minuto de silencio a Paco Doménech. Seguidamente a las 20.15 horas será el acto protocolario de homenaje y denominación del Pabellón Miguel Sarasa Lores. Recordemos que las competiciones comenzarán el viernes a las 16 horas y se llevarán adelante fundamentalmente los dos primeros días. En cuanto a las entregas de trofeos, sábado a las 13 horas se entregarán los de los Jocs Esportius y a las 21.30 horas los del resto de competiciones. Habrá exhibiciones de gimnasia y patinaje a partir de las 20 horas. El domingo será la 10 k, que contará con 700 participantes. «Debemos destacar que se mantiene el número de inscritos, cuando en la mayoría de carreras el descenso en la participación ha sido muy elevado». Ha indicado el concejal de Deportes, Alberto Belda quien recuerda que «el 3D es la fiesta de fin de curso del deporte alcoyano, una fiesta familiar, en la que los más pequeños pueden además de practicar deporte, participar en el sport festival con 8 pruebas distribuidas por todo el polideportivo. También el 10 k es para todos, ya que incorpora la parte para 'caminantes', que hace aún más atractiva una carrera que recorre la Vía Verde, un espacio natural del que disponemos y que vendrá mucha gente a disfrutar de él cómo podemos hacer nosotros todo el año, siendo uno de los puntos más atrayentes de la prueba, su recorrido». Entre los participantes en la 10 k podemos destacar David Ruiz, Carlos Pascual, Ovidi Albert, Álvaro Martínez, Lucio J. Martínez, Gema Payá (@misslegginsrun), Lorena Rodríguez y Silvia Alós. Cerca de la zona se ha preparado un parking que mejora el acceso a la carrera, además de tres puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido para que los participantes cargan sus energías al máximo. También se instalará un servicio de guardarropa con taquillas, vestuarios y duchas.